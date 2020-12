Campanha pede remédio no SUS para evitar cegueira em pessoas com diabetes

Use 26 recursos de acessibilidade digital com a solução da EqualWeb clicando no ícone redondo e flutuante à direita, ouça o texto completo com Audima no player acima, acione a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda ou acompanhe o vídeo no final da matéria produzido pela Helpvox com a interpretação na Língua Brasileira de Sinais.

Uma campanha organizada pela ONG Retina Brasil, com apoio o negócio social de advocacy Colabore com o Futuro, pede a distribuição pelo Sistema Único de Saúde (SUS) do aflibercepte, remédio para a retinopatia diabética, primeira causa de cegueira dos 20 e 74 anos.

Pessoas com diabetes têm risco 25 vezes maior de perder a visão. A retinopatia diabética afeta os pequenos vasos da retina, região do olho responsável pela formação das imagens enviadas ao cérebro. Quando os vasos comprometidos se rompem, o sangue e outros líquidos podem extravasar para os tecidos ao redor da retina e atingir a mácula, a região central da retina, dando origem ao Edema Macular Diabético (EMD).

Após 20 anos com essa condição, mais de 90% das pessoas com diabetes tipo 1 e 60% com o tipo 2 apresentarão algum grau de retinopatia. Quando diagnosticada em tempo e tratada corretamente, o risco da cegueira pode ser reduzido para menos de 5%.



O aflibercepte foi aprovado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) e deveria estar em distribuição desde maio de 2020. Um atraso na publicação do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) pelo Ministério da Saúde impede a liberação do tratamento. O remédio é usado na rede particular desde 2016 e custa, em média, R$ 10 mil por ano, mas estima-se que os gastos após a pessoa ficar cega são três vezes maiores.



A campanha ‘Olhe para essa Causa’, para mobilizar a sociedade e chamar atenção ao problema, tem um manifesto que recolhe assinaturas. Para participar, clique aqui.

REPORTAGEM COMPLETA EM LIBRAS (EM GRAVAÇÃO)

Vídeo produzido pela Helpvox com a versão da reportagem na Língua Brasileira de Sinais.

Para receber as reportagens do #blogVencerLimites no Whatsapp, mande ‘VENCER LIMITES’ para +5511976116558 e inclua o número nos seus contatos. Se quiser receber no Telegram, acesse t.me/blogVencerLimites.