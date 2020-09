Campanha pede respeito à diversidade da surdez

ABERTURA EM LIBRAS (EM GRAVAÇÃO)

Ampliar o conhecimento da sociedade sobre a diversidade da surdez e a fortalecer o respeito às diferentes manifestações e necessidades desse universo são as metas da campanha ‘Setembro em TODOS os tons de Azul’.

A ação tem participação do projeto Crônicas da Surdez + Surdos Que Ouvem – da escritora e palestrante Paula Pfeifer -, do projeto Desculpe, Não Ouvi – da escritora Lak Lobato -, da Associação Nacional de Surdos Oralizados (ANASO), Associação dos Usuários de Implante Coclear do Estado do Pará (ADEIPA), Associação Amazonense de Apoio aos Deficientes Auditivos e Usuários de Implante Coclear (AMADA) e da Associação de Pais e Amigos de Surdos e Outras Deficiências (APASOD).

“Trata-se de uma campanha por respeito à diversidade da surdez e suas múltiplas formas de comunicação e acessibilidade. Os surdos que ouvem, os surdos oralizados, e os surdos usuários de Libras fazem parte da diversidade da surdez, que é desconhecida pela maioria da população”, diz Paula Pfeifer.

“O senso comum acredita que todo surdo usa Libras, que todo surdo é mudo, que surdo é só quem não ouve nada, mas isso não é verdade”, comenta Paula, que também liderou a iniciativa #QueremosLegendas.

No perfil @cronicasdasurdez no Instagram está liberado um filtro da campanha, que pode ser usado em stories ou fotos para promover a conscientização sobre acessibilidade digital. Também foi criado um GIF ‘Setembro Azul’.

