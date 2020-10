Câncer de mama na mulher com deficiência intelectual

Use 26 recursos de acessibilidade digital com a solução da EqualWeb clicando no ícone redondo e flutuante, ouça o texto completo com Audima no player acima, acione a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda ou acompanhe o vídeo no final da matéria produzido pela Helpvox com a interpretação na Língua Brasileira de Sinais.

A OEB (Olimpíadas Especiais Brasil), instituição com 52 mil atletas cadastrados para treinamento e competição durante todo o ano, lançou um alerta sobre a importância das medidas de prevenção contra o câncer de mama em mulheres com deficiência intelectual e divulgou uma lista de orientações.

Embora pessoas com deficiência não tenham maior ou menor risco de desenvolver a doença, prevenção é fundamental. No caso das mulheres com deficiência intelectual, táticas simples e autoconhecimento são medidas que podem estimular o cuidado.

“O que vemos é uma dificuldade em fazer o exame. A falta de conhecimento e a infantilização do indivíduo aumentam esse risco porque afastam a pessoa do tratamento”, diz Melissa Meirelles, médica oncologista clínica e parceira da OEB.

Anote as recomendações:

– Redobrar o cuidado da família

– Ensinar o toque e a autoanálise para que a mulher identifique qualquer alteração, seja na cor, formato ou toque da mama

– No consultório ou ainda em casa, atenção ao explicar as etapas do exame, utilizando linguagens menos técnicas, se possíveis ilustrações, vídeos e demonstração

– Alertar a equipe de atendimento para que tenha maior cuidado e atenção ao explicar e manusear a paciente

– Permitir acompanhantes sempre que possível

– Explicar que haverá um desconforto nos exames, mas que será passageiro

– Cuidar da região quando surgir dor após o exame

– Manter a confiança para que ela retorne nos próximos anos

Entre de ações do Outubro Rosa, a instituição está organizando conversas com as atletas e suas famílias para ressaltar a prevenção.

“É importante frisar o papel da família e da rede de saúde que atende essa mulher, porque muitas vezes ela não entende a necessidade ou o que precisa ser feito”, comenta a médica parceria da OEB.

“São essas pessoas e instituições que devem assumir esse papel e estar atentas”, afirma a oncologista Melissa Meirelles.

No último ano, somente no Brasil, 59 mil casos da doença foram registrados e, em 2020, mais 66 mil devem ser confirmados, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA).

