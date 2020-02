Cante o samba campeão do Carnaval de São Paulo em Libras

Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

A Águia de Ouro é a grande campeã do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo em 2020. O enredo foi traduzido para a Libras (Língua Brasileira de Sinais), em vídeo legendado, transmitido em tempo real durante o desfile, com audiodescrição.

Os recursos de acessibilidade fazem parte do projeto ‘Samba com as Mãos’, da Prefeitura de São Paulo, coordenado pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED).

Letra oficial do samba-enredo da Águia de Ouro.

O PODER DO SABER – SE SABER É PODER… QUEM SABE FAZ A HORA, NÃO ESPERA ACONTECER

Águia, em suas asas vou voar

E no caminho da sabedoria

Páginas da história desvendar

Sou eu, no elo perdido um desbravador!

O tempo é o meu senhor

Na busca da evolução…

Criar e superar limites da imaginação

A mente “dominar”

Jamais deixar de acreditar!

Brincar de Deus… recriar a vida

Desafiar, surpreender

Na explosão a dor, uma lição ficou!

Sou aprendiz do Criador

Em cada traço que rabisco no papel

Vou desenhando o meu destino

No horizonte, vejo um novo alvorecer

Ao mestre, meu respeito e carinho

É nova era, o futuro começou

É tempo de paz, resgatar o valor!

Águia… razão do meu viver

Berço que Deus abençoou

Nada se compara a esse amor!

Meu coração é comunidade

Faz o sonho acontecer

Pompeia guerreira, chegou sua hora

Seu manto reluz o poder do saber

Compositores: Marcelo Casa Nossa, Armênio Poesia, Darlan Alves, Fredy Vianna, Xandinho Nocera e Chanel.

Os vídeos do projeto ‘Samba com as Mãos’ foram feitos em parceria com a TV Câmara e todos estão publicados na página do #blogVencerLimites no Facebook (clique aqui).

Além disso, a audiodescrição transmitiu ao vivo pela página da secretaria no Facebook, uma iniciativa que tem grande repercussão, com participação de cegos no Brasil e muitos outros países. E boletins ao vivo em Libras foram publicados nos stories Instagram da SMPED, direto do sambódromo.

“O Carnaval é uma oportunidade para aumentar conscientização e sensibilização da população sobre os direitos das pessoas com deficiência”, diz o secretário Cid Torquato. “A atividade inclusiva é um grande estímulo à participação nas ações da cidade. O resultado das edições anteriores nos incentivou a ampliar o projeto, para atrair mais participantes”.

Neste ano, pela primeira vez, blocos do Carnaval de Rua tiveram participação de intérpretes de Libras. .

