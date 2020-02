Cante o samba campeão do Carnaval do Rio de Janeiro em Libras

Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

A Viradouro é a grande campeã do Carnaval do Rio de Janeiro, com o enredo ‘Viradouro de alma lavada’. Acompanhe o vídeo legendado do samba vencedor interpretado na Língua Brasileira de Sinais.

Este é o terceiro ano que a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Tecnologia (SMDT), levou Libras e audiodescrição aos desfiles na Marquês de Sapucaí, com vídeos das 13 escolas transmitidos em tempo real. Foram distribuídos 300 convites por dia para pessoas com deficiência, com um acompanhante.

Letra oficial do samba-enredo da Viradouro.

‘Viradouro de alma lavada’

Ora yê yê o oxum! Seu dourado tem axé

Fiz o meu quilombo no Abaeté

Quem lava a alma desta gente veste ouro

É Viradouro! É Viradouro!

Levanta preta que o Sol tá na janela

Leva a gamela pro xaréu do pescador

A alforria se conquista com o ganho

E o balaio é do tamanho do suor do seu amor

Mainha, esses velhos areais

Onde nossos ancestrais

Sempre acordam a manhã

Pra luta

Sentem cheiro de angelim

E a doçura de quindim

Na bica de Itapuã

Camará ganhou a cidade

O erê herdou liberdade

Canto das Marias, baixa do dendê

Chama a freguesia pro batuquejê

São elas dos anjos e das marés

Caboclas do balangandã, ô iaiá

Ciranda de roda na beira do mar

Aguadeira que benze e vai pro terreiro sambar

Ganhadeira de fé!

É a voz da mulher

Xangô ilumina a caminhada

A falange está formada

Um coral cheio de amor

Kaô! O axé vem da Bahia

Esta negra cantoria

Que Maria ensinou

Oh mãe ensaboa

Mãe ensaboa pra depois quarar

Compositores: Marcus Ferreira e Tarcisio Zanon, estreantes na Viradouro.

Vale destacar que a população com deficiência auditiva do Rio de Janeiro pode usar a Central Carioca de Libras, que funciona no Centro Integrado de Assistência à Pessoa com Deficiência – CIAD Mestre Candeia, equipamento da Subsecretaria Municipal de Esporte e Lazer, para acessar serviços públicos municipais.

Intérpretes fazem a mediação para garantir comunicação em atendimentos internos da SMDT e também em atividades externas de ordens jurídicas, trabalhistas, médicas, de outras secretarias e parceiros, além de estar disponível para cobertura de eventos de todos os órgãos da cidade.

O CIAD Mestre Candeia tem esse nome em homenagem ao sambista, cantor e compositor portelense que ficou paraplégico após ser atingido por um tiro nas costas.

