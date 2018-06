Instituto oferece capacitação gratuita em Java, NET Framework/C# e Android para pessoas com deficiência

Curta Facebook.com/VencerLimites

O que você precisa saber sobre pessoas com deficiência

Pessoas com deficiência que tenham interesse em aprender Java, NET Framework/C# e Android têm a oportunidade fazer um curso completo, de graça, em Brasília. As aulas serão ministradas pelo Instituto de Pesquisas Eldorado, que vai selecionar os alunos. As vagas são limitadas.

Para participar, os candidatos devem ter no mínimo 18 anos, ensino médio completo e algum conhecimento em computação ou Tecnologia da Informação. As inscrições podem ser feitas até o dia 26 de janeiro no site www.oficinadofuturopcd.com.br ou pelo telefone (61) 3246-3500. No dia 28 de janeiro, os aprovados serão submetidos a uma entrevista pessoal, que definirá os escolhidos para fazer o curso.

Os selecionados serão remunerados e terão um contrato de trabalho com o Eldorado, que já conduziu mais de 130 projetos em empresas como Apple, Dell, EMC, Editora Abril, Foxconn, HP, IBM, Lenovo, Motorolla e Samsung. O trabalho faz parte de um projeto criado em 2007 que já capacitou mais de 300 pessoas.

A unidade de Brasília do Instituto de Pesquisas Eldorado fica no Setor Comercial Norte, nº 190, Quadra 02 – Bloco A – 9º andar – Asa Norte.