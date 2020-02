Carnaval acessível no Rio de Janeiro

Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

Os desfiles das 14 escolas do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro, que começam neste domingo, 23, na Marquês de Sapucaí, terão recursos completos de acessibilidade.

A megaoperação da Prefeitura para o evento inclui a distribuição de 300 convites por dia para pessoas com deficiência, com um acompanhante. Além disso, os desfiles terão interpretação na Língua Brasileira de Sinais e áudiodescrição.

Vídeos legendados dos enredos das 14 escolas do grupo especial apresentados em Libras foram produzidos pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Tecnologia (SMDT), repetindo a iniciativa dos últimos dois anos.

Vale destacar que a população com deficiência auditiva do Rio de Janeiro pode usar a Central Carioca de Libras, que funciona no Centro Integrado de Assistência à Pessoa com Deficiência – CIAD Mestre Candeia, equipamento da Subsecretaria Municipal de Esporte e Lazer, para acessar serviços públicos municipais.

Intérpretes fazem a mediação para garantir comunicação em atendimentos internos da SMDT e também em atividades externas de ordens jurídicas, trabalhistas, médicas, de outras secretarias e parceiros, além de estar disponível para cobertura de eventos de todos os órgãos da cidade.

O CIAD Mestre Candeia tem esse nome em homenagem ao sambista, cantor e compositor portelense que ficou paraplégico após ser atingido por um tiro nas costas.

