Carnaval com acessibilidade e inclusão em São Paulo

Os desfiles das 14 escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo terão, pela quinta vez seguida, tradução simultânea em Libras (Língua Brasileira de Sinais) e audiodescrição. Os recursos de acessibilidade fazem parte do projeto ‘Samba com as Mãos’, da Prefeitura de São Paulo, coordenado pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED). Os vídeos foram feitos em parceria com a TV Câmara e todos estão publicados na página do #blogVencerLimites no Facebook (clique aqui).

Além disso, a audiodescrição será transmitida ao vivo pela página da secretaria no Facebook, uma iniciativa que tem grande repercussão, com participação de cegos no Brasil e muitos outros países. E boletins ao vivo em Libras são publicados no Instagram da SMPED, direto do sambódromo.

“O Carnaval é uma oportunidade para aumentar conscientização e sensibilização da população sobre os direitos das pessoas com deficiência”, diz o secretário Cid Torquato. “A atividade inclusiva é um grande estímulo à participação nas ações da cidade. O resultado das edições anteriores nos incentivou a ampliar o projeto, para atrair mais participantes”, comenta.

Acompanhe a ordem prevista para os desfiles e clique no nome da escola para acompanhar o vídeo acessível.

1º dia

Sexta-feira, 21/2 – 23h15 – Barroca Zona Sul

Sábado, 22/2 – 0h25 – Tom Maior

Sábado, 22/2 – 1h35 – Dragões da Real

Sábado, 22/2 – 2h45 – Mancha Verde

Sábado, 22/2 – 3h55 – Tatuapé

Sábado, 22/2 – 5h05 – Império de Casa Verde

Sábado, 22/2 – 6h15 – X-9 Paulistana

2º dia

Sábado, 22/2 – 22h30 – Pérola Negra

Sábado, 22/2 – 23h20 – Colorado do Brás

Domingo, 23/2 – 0h30 – Gaviões da Fiel

Domingo, 23/2 – 1h40 – Mocidade Alegre

Domingo, 23/2 – 2h50 – Águia de Ouro

Domingo, 23/2 – 4h00 – Vila Maria

Domingo, 22/2 – 5h10 – Rosas de Ouro

Neste ano, pela primeira vez, blocos do Carnaval de Rua têm participação de intérpretes de Libras. A lista de horários e locais está no site da SMPED.

Patrimônio – O Carnaval se tornou patrimônio imaterial do Estado de São Paulo. Por isso, as secretarias municipais de Cultura e da Pessoa com Deficiência, em parceria com a Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo, promovem o espetáculo ‘Clarear – Somos todos Diferentes’, do Teatro Cego, nesta quinta-feira, 20.

São duas apresentações, às 16h e às 20h, no Teatro Alfredo Mesquita, que fica na Avenida Santos Dumont, nº 1.770, em Santana, zona norte da cidade. A entrada é gratuita. Para assistir, basta comparecer.

