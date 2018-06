Carnaval de São Paulo tem desconto de 50% para pessoas com deficiência

Curta Facebook.com/VencerLimites

Atualizado às 18h20 (16/01/2015) – Pessoas com deficiência têm desconto de 50% na compra de ingressos para o Carnaval 2015 em São Paulo. Para obter a meia-entrada, é necessário fazer um cadastro até o dia 6 de fevereiro. Cada beneficiado pode levar um acompanhante, que também terá o desconto. Quem já tem a carteira emitida em 2014 não precisa fazer recadastro já pode comprar os bilhetes no sambódromo ou pela web, seguindo as instruções do site (acesse aqui).

Quem não está inscrito ou está com o cadastro vencido deve comparecer ou enviar representante legal, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na sede administrativa da SPTuris, que fica na Avenida Olavo Fontoura, nº 1209, com acesso pelo portão 36 do Anhembi. Precisa levar RG e CPF originais, duas fotos 3×4 e laudo médico.

Para fazer a compra pela internet, é necessário cadastro no site www.ingressosligasp.com.br, com envio de documentos digitalizados (RG, CPF, foto e laudo médico) para o e-mail carnavalmeiaentrada@omnigroup.com.br. A documentação será analisada em um prazo de cinco dias úteis. Caso aprovado, será habilitado para compra de um ingresso por pessoa com deficiência para cada dia do evento, somente em arquibancada e cadeira de pista. Consulte aqui as instruções.

São 70 para pessoas que usam cadeira de rodas, mais 70 lugares anexos para acompanhantes, distribuídos entre os setores A, B, D, E, F e G do Sambódromo do Anhembi.

Transporte – O transporte para pessoas com deficiência durante o Carnaval 2015 será feito nos dias 13, 14, 15 e 20 de fevereiro, por vans do Atende (Serviço de Atendimento Especial), no período das 18h às 8h, em cada dia de desfile.

Consulte os locais.

– Metrô Portuguesa-Tietê até o Sambódromo

– Metrô Barra Funda até o Sambódromo

– Estacionamento do Pavilhão de Exposições do Anhembi até o Sambódromo

– Estacionamento do Campo de Marte até o Sambódromo

– Posto da CET na Avenida Olavo Fontoura

Informações pelos telefones (11) 2226-0646 / 0432 ou no e-mail ouvidoria@spturis.com.