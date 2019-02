Carnaval no INSS

O Carnaval é fundamental para o Brasil, não apenas por ser uma manifestação cultural de enorme importância para a representatividade e para a diversidade. Gera milhares de empregos diretos e indiretos, além de injetar milhões de reais no turismo, no setor hoteleiro, na gastronomia e na economia informal.

Há, no entanto, detalhes sobre a festa que podem parecer menos importantes para alguns, mas alteram a vida de muita gente, inclusive no bolso, no pagamento das contas, nas compras cotidianas de mantimentos básicos e remédios essenciais.

Para pessoas com deficiência e idosos que recebem benefícios do INSS (Instituto Nacional de Seguro Social), – me desculpe pelo trocadilho – será preciso muito rebolado em março. Com o feriado prolongado de Carnaval e dois finais de semana, as datas de crédito dos benefícios, principalmente para crédito no 2º e no 4º dias úteis do mês, foram alongadas.

Dessa forma, quem recebe no segundo dia útil terá de aguardar até a quinta-feira, 7 de março, para ver o dinheiro na conta. Para quem recebe no 4º dia útil, o benefício será creditado somente em 11 de março.

RESPOSTA – Questionado pelo #blogVencerLimites, o INSS afirma que se trata de uma decisão técnica, com base no calendário bancário.

De acordo com a FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos), as agências de todo o País permanecerão fechadas nos dias 4 (segunda-feira) e 5 (terça-feira) de março

Na Quarta-Feira de Cinzas, 6 de março, as agências retomam as atividades ao meio-dia, mas os benefícios do INSS serão creditados somente no dia seguinte.

E não há possibilidade de adiantamento do pagamento ou mudança na tabela.

