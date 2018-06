Carros importados da Volvo têm isenção de IPI para pessoas com deficiência

Pessoas com deficiência com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) especial, que permite comprar veículos nacionais novos com as isenções previstas na Lei n° 8.989/1995, podem incluir na lista os carros importados da Volvo.

A fabricante sueca fez um longo estudo e decidiu incluir todos os modelos fabricados fora do Brasil que chegam ao País na isenção, com autorização das autoridades nacionais. A mudança entrou em vigor nesta terça-feira, 1.

É fato que os preços dos carros são ‘salgados’ e ultrapassam a faixa de R$ 100 mil, mas pense que o desconto será igualmente elevado. A alíquota atual é de 13% para modelos com motor a gasolina e chega a 25% em carros a diesel.

“Não havia tratamento com isonomia entre as marcas, o que acabava limitando a oferta de produtos inovadores e com a mais alta tecnologia existente ao consumidor”, afirma Luis Rezende, presidente da Volvo Cars.

Tecnologia – Entre os benefícios para quem escolhe a marca está o ‘Volvo On Call’, serviço de segurança, proteção e conveniência disponível de série desde 2012. O sistema oferece assistência 24h, auxílio de emergência e localização, em caso de roubo ou furto.

E também o City Safety, sistema oferecido de série desde 2009 que detecta perigo de colisão e, caso o motorista não pise no freio, controlar o deslocamento do veículo, podendo pará-lo em velocidades até 50 km/h.