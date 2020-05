Cartão renovado

Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

A costureira Rosângela Gonçalves Ribeiro, de 48 anos, moradora de Pirituba, na zona noroeste de São Paulo, já voltou a usar normalmente o Bilhete Único Especial, após enfrentar uma semana de dificuldades causadas por um erro do sistema.

No dia 8 de maio, o cartão de Rosângela, que é permanente, foi bloqueado pela SPTrans porque a usuária estava com uma máscara de proteção sobre o rosto quando passou pela catraca do ônibus (Linha 9015 Vila Zatt). O momento foi registrado pela câmera de vigilância do veículo.

O Bilhete Único Especial é concedido a pessoas com deficiência e garante passagem gratuita no transporte público. Rosângela teve paralisia infantil (poliomielite), com sequelas no pé esquerdo.

A costureira trabalha em uma empresa no Piqueri, na zona norte, e pega diariamente quatro ônibus.

Com a pandemia do coronavírus e as medidas de isolamento social contra proliferação da covid-19, Rosângela ficou em casa durante duas semanas, em março, mas a empresa retomou as atividades no começo de abril, quando a costureira voltou ao trabalho, que não foi mais interrompido.

O irmão da costureira, Rogério Ribeiro, precisou abrir quatro chamados no website da secretaria. “A SPTrans mandou e-mail com o resultado e com a imagem, para confirmar se seria ela mesma na foto. E pediram para responder por e-mail, sendo que o email é ‘naoresponda@sptrans’. Vai entender. E aí você abre outro chamado para responder. No telefone 156, pedem para fazer pelo site. Não temos suporte de ninguém”, desabafa Rogério Ribeiro.

O #blogVencerLimites relevou o caso e pediu apoio à Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo (SMPED).

O novo cartão foi entregue nesta sexta-feira, 15. “Foi por causa dessa pressão que o problema acabou resolvido. Caso contrário, estaria parado nos chamados feitos por mim”, diz Rogério Ribeiro.

O uso de máscara é uma determinação da Prefeitura de São Paulo e também do governo paulista, faz parte das medidas de prevenção à contaminação.

Adaptações – Questionada pelo #blogVencerLimites, a SPTrans respondeu que, “com a nova determinação para uso de máscaras em transporte público, nossa equipe técnica, assim que identificou que esse problema poderia ocorrer, tomou providências e orientou a todos os envolvidos para que bloqueios não ocorressem por esse motivo. O sistema evita fraudes e, com essa nova determinação do governo, alternativas precisam ser encontradas. Esse caso serviu também para reforçar às equipes que esse tipo de problema não pode ocorrer”, destacou a SPTrans.

