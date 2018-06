Cartilha sobre Síndrome de Down

O

Documento Movimento Down lançou nesta terça-feira, 3, uma cartilha voltada aos profissionais de comunicação, mas que serve para todos, com dez informações sobre a Síndrome de Down. O nome é autoexplicativo: “10 Coisas que Todo Mundo Precisa Saber sobre Síndrome de Down” (clique aqui para fazer o download em PDF) PDF

O material foi apresentado durante audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, em conjunto com a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, evento que também teve o lançamento de uma publicação sobre os direitos dos trabalhadores

A cartilha sobre a Síndrome de Down explica, por exemplo, que deficiência não é doença, porque doença é um problema de saúde. E pessoas com deficiência são saudáveis, mas podem, porque são pessoas, ficar doentes. Outra informação muito importante destacada no material é que ter uma deficiência é uma característica do indivíduo. A pessoa está em primeiro lugar.

O que você precisa saber sobre pessoas com deficiência