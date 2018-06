Casa Brasil apresenta o esporte paralímpico para visitantes dos Jogos do Rio

Quem for ao Rio de Janeiro para acompanhar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos terá a oportunidade de presenciar muito mais do que competições. É a chance de entender melhor o mundo do esporte de alto desempenho e, desta forma, compreender o caminho que os atletas percorreram para ficar entre os melhores.

Na Casa Brasil, evento gratuito da Rio 2016 que abre as portas nesta quinta-feira, 4, e vai até o dia 18 de setembro, no Píer Mauá, o projeto ‘Experimentando Diferenças’ convida o público a uma mudança de conceitos, de quebra de estigmas e de vivência do esporte paralímpico. Em uma arena de 180 metros quadrados, cinco modalidades são apresentadas: corrida em cadeira de rodas, bocha desportiva, futebol de cinco, basquete em cadeira de rodas, além do game ‘duelo sem limites’.

Patrocinado pelas Loterias CAIXA, o ‘Experimentando Diferenças’ nasceu em 2013 para promover a inclusão, divulgar os esportes adaptados e apresentar os atletas. O projeto já passou por 30 cidades e recebeu mais de 150 mil visitantes. Foi escolhido entre 350 inscritos no Programa CAIXA Melhores Práticas em Gestão Local, premiação criada em 1999, inspirada no programa da Organização das Nações Unidas (ONU) ‘Best Practices and Local Leadership Program’.

A Casa Brasil terá 46 dias de atividades em esporte, cultura, turismo e negócios, com experiências sensoriais e tecnologias audiovisuais, oficina e degustação de gastronomia, simuladores de esporte, realidade virtual e shows de artistas brasileiros.

SERVIÇO

Projeto Experimentando Diferenças

Data: 4 de agosto a 18 de setembro

Horário: 10h às 20h

Local: Galpão 02 do Porto Maravilha – Avenida Rodrigues Alves, 10 – Praça Mauá

Evento gratuito