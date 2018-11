Casal com deficiência intelectual vai à Justiça para casar

O casamento de Priscilla Faustina de Oliveira, de 40 anos, e Robinson Roberto Padrini, de 51, noivos há dois e namorados há mais de duas decadas, precisou de uma ordem da Justiça para ser realizado.

Isso porque os dois têm deficiência intelectual e os cartórios não aceitavam oficializar a união. Sendo assim, com apoio do setor jurídico da Apae de São Paulo, o advogado Lucas Nowill de Azevedo montou um dossiê para deixar claro como aquela barreira imposta por um órgão oficial contrariava a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (nº 13.146/2015).

A cerimônia organizada no último sábado, 24, na zona norte da capital paulista, foi acompanhada por uma equipe do Estadão, que publicou a matéria completa nesta quinta-feira, 29. O texto é assinado por Felipe Resk, com fotos de Daniel Teixeira.

