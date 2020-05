Casal transmite telejornal em Libras para informar surdos sobre a pandemia

Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

Um casal de intérpretes da Língua Brasileira de Sinais reservou uma parte do dia, após as obrigações profissionais, para levar informações à comunidade surda sobre o coronavírus e a pandemia da covid-19. Em casa, à noite, eles acompanham um telejornal e, ao vivo, transmitem as notícias em Libras pelo YouTube. Os vídeos também ficam disponíveis para quem não consegue ver em tempo real.

Jacinilde Estrela Ribeiro, de 42 anos, e Paulo Eduardo Nunes da Silva, de 36, são funcionários da Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular (SEDIHPOP) do Maranhão. Trabalham na Central de Interpretação de Libras (CIL).

“A comunidade surda do Maranhão nos conhece como Paulo e Jacy. Estamos juntos há 13 anos. Não temos deficiência auditiva e não há surdos na nossa família, mas nos tornamos intérpretes, 17 anos atrás, para levar informações em Libras às pessoas surdas durante o culto na igreja”, conta Paulo.

“Foi tudo pela paixão de tornar o ambiente mais acessível e tem sido assim há anos. Agora, no momento da pandemia, como não há acessibilidade na TV, começamos a fazer essa tradução voluntária do jornal local (JMTV – segunda edição, na TV Mirante, afiliada à Rede Globo), que passa às 19h. As pessoas surdas estavam angustiadas, sem conseguir saber das notícias”, diz o intérprete.

A dupla também lidera outras ações como TILs (Tradutor e Intérprete de Libras). “Criamos um grupo de Whatsapp, onde percebemos ainda mais a frustração dos surdos em querer saber as informações, mas não ter acesso. Então, resolvemos transmitir pelo nosso canal ‘Paulo & Jacy TILS SLZ-MA’ no YouTube“, explica.

O casal recebeu apoio do governo maranhense, por intermédio do secretário Francisco Gonçalves (SEDIHPOP) e da secretária adjunta da Pessoa com Deficiência, Beatriz Carvalho, com a compra de equipamentos para os intérpretes usarem em casa. Paulo e Jacy são os tradutores de Libras oficiais para os pronunciamentos do governador Flávio Dino (PCdoB).

“Já temos dois grupos no Whatsapp, que reúnem 350 surdos. Uma das principais reclamações é sobre a falta de acessibilidade nos telejornais. A Associação de Surdos do Maranhão (ASMA) já enviou ofício para as emissoras, mas nenhuma, até agora, colocou intérprete”, ressalta o tradutor.

Para participar dos grupos no Whatsapp, mande mensagem para (98) 99806-0588 ou (98) 98881-3955.

Nesta quarta-feira, 20, o governador Flávio Dino anunciou em que o Maranhão vai começar um processo “gradual” de liberação das atividades econômicas a partir da próxima segunda-feira, 25. A reabertura será dividida por setores, com protocolos sanitários e de segurança aprovados pela Casa Cìvil (leia mais).

