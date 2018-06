Catho inclui pessoas com deficiência em todas as seleções de sua plataforma

Pessoas com deficiência que estão em busca de trabalho podem, a partir de agora, disputar todas as vagas que quiserem na plataforma da Catho, principal site de empregos do País. Para incluir de fato todos os candidatos, considerando principalmente os conhecimentos e as habilidades dos profissionais (sem priorizar as possíveis deficiências), a empresa modificou seu sistema e passa a reunir na disputa todos os interessados.

Essa inovação não elimina as vagas exclusivas para pessoas com deficiência e também não exclui as determinações que a empresa contratante pode estabelecer, conforme as características da vaga, no que diz respeito às deficiências aceitas para a luta por um cargo.

Segundo Luis Testa, diretor da Catho, a meta é combater a segregação e incentivar a avaliação do profissional por suas qualidades técnicas. “Não seria justo limitar a participação da pessoa com deficiência em processos seletivos somente para determinados tipos de vagas. O profissional tem de ser avaliado primeiramente pelas habilidades que o credenciam a ocupar o cargo, independentemente da deficiência”, diz.

Outra novidade é que a Catho liberou o uso gratuito de sua plataforma para pessoas com deficiência. O interessado terá de acessar uma área específica do site (clique aqui) e apresentar documento que ateste a deficiência. Pode ser um laudo médico ou o Certificado de Reabilitação Profissional emitido pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

Também é fundamental incluir um currículo atualizado. A Catho fará uma verificação das informações antes que o perfil esteja disponível para consulta por profissionais de RH.

Pesquisa recente da Catho, em parceria com a i.Social, constatou que 54% dos profissionais com deficiência afirmam que oportunidades ruins de trabalho são a principal barreira na carreira.