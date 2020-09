Cineasta cria a primeira agência para artistas com deficiência do País

ABERTURA EM LIBRAS (EM GRAVAÇÃO)

Mona Rikumbi, atriz, é a uma mulher com deficiência. Foi a primeira artista negra e cadeirante a se apresentar no palco do Theatro Municipal de São Paulo. Um pedaço dessa história é contada no documentário ‘Mona’, do cineasta e fotógrafo Lucca Messer.

A performance de Mona Rikumbi e sua energia contrastam com a falta de oportunidades de trabalho para a atriz, uma invisibilidade que se repete para as pessoas com deficiência em todos os setores.

Diante dessa realidade, Lucca Messer decidiu criar no ano passado a agência Assim Somos, especializada em artistas com deficiência, que prepara talentos para atuação, inclui no mercado de trabalho e gerencia as carreiras desses profissionais.



Empresas em busca de talentos que representam a diversidade podem patrocinar os artistas da Assim Somos, que também produz trabalhos em audiovisual sobre o universo das pessoas com deficiência para marcas, instituições e corporações interessadas em ampliar a participação nessa temática.

