‘Clapp-in’ avalia acessibilidade

Curta Facebook.com/VencerLimites

Siga @LexVentura

Mande mensagem para blogvencerlimites@gmail.com

O que você precisa saber sobre pessoas com deficiência

‘Clapp-in’ é um aplicativo que acaba de chegar ao mercado e que promete ‘dar voz’ às pessoas com deficiência no que diz respeito à acessibilidade de espaços públicos e privados.

Disponível apenas no Google Play (as versões para Apple Store e Windows Phone estão em produção), o software tem uma lista de itens a serem avaliados e permite ao usuário ‘aplaudir’ ou não o local escolhido. Rampas, elevadores, sinalizações, traduções em Libras, versões em Braile, audiodescrição e outros aspectos estão incluídos.

“A principal vocação desta iniciativa é servir de ferramenta para que as pessoas possam compartilhar suas notas e opiniões. A ideia é fomentar a melhoria dos serviços e estimular turismo e lazer, em suas diversas vertentes. O papel social do aplicativo é promover a inclusão das pessoas com deficiência”, diz Dirceu Pereira Junior, diretor executivo da Áurea Editora.

O app é integrado com o Google Maps, o que permite marcar os locais visitados.