Claro tem canal com acessibilidade completa para a Copa do Qatar

Os jogos do Brasil na Copa do Qatar, a abertura do evento e a disputa final do campeonato terão acessibilidade completa, acionada pelo canal 533 da Claro tv+. Na tela, um QR code direciona para a página da solução brasileira BePlay, que oferece audiodescrição, legendas closed caption e interpretação em Libras da transmissão do SporTV.

“Todos os recursos são feitos por seres humanos, profissionais que trabalham em tempo real. As legendas são produzidas por estenotipia, os audiodescritores e intérpretes de Libras atuam ao vivo”, explica Luís Mauch, co-fundador da BePlay.

“No caso da audiodescrição, por causa do delay na transmissão das imagens, as pessoas com deficiência estarão aproximadamente dois segundos à frente nas informações”, diz Mauch.

O executivo da BePlay destaca que o serviço transcende a TV porque pode ser usado em qualquer lugar, inclusive nos estádios. “Com a tecnologia 5G, essa experiência fica melhor”, comenta.