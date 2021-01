Clube de livros infantis promove a diversidade

Use 26 recursos de acessibilidade digital com a solução da EqualWeb clicando no ícone redondo e flutuante à direita, ouça o texto completo com Audima no player acima, acione a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda ou acompanhe o vídeo no final da matéria produzido pela Helpvox com a interpretação na Língua Brasileira de Sinais.

Trem de Histórias, um clube de assinatura de livros infantis, aposta em personagens representativos e na defesa da diversidade. As publicações têm músicas exclusivas para cada personagem principal, contação de história e uma newsletter eletrônica com jogos e brincadeiras. Os desenhos também são exclusivos, criados pela ilustradora Rose Folegatti.

“Em nossa pesquisa para a montagem da editora, nos deparamos com um volume muito grande de livros, histórias, vídeos e outros materiais totalmente vinculados a cultura americana de super heróis da Marvel e DC, e uma fauna e flora tipicamente estrangeiras na maioria dos acessórios e materiais didáticos, por isso a ideia é trazer de volta elementos e aspectos da nossa cultura”, afirma Júlio Barbosa, diretor de conteúdo do projeto.

As histórias são simples e ajudam ampliar o vocabulário da criança. A editora começa em março um projeto de leitura em creches e orfanatos.

Personagens – Nalu é uma menina negra e quer ser astronauta, Davi usa uma cadeira de rodas e sonha em conhecer o mundo, Clara é uma bailarina com síndrome de Down, Goiabinha e Marmelada são palhaços e vivem no circo.

Também há o tucano Tuco, os lobos-guará Lica e Lico, a borboleta Bela, a tartaruga Tati, a arara-azul Lila, o boto-cor-de-rosa Beto e o sapo cururu Bufo.

Figuras do folclore brasileiro como Boitatá, Caipora, Curupira e o Saci Pererê também são inseridas nas histórias.

REPORTAGEM COMPLETA EM LIBRAS (EM GRAVAÇÃO)

Vídeo produzido pela Helpvox com a versão da reportagem na Língua Brasileira de Sinais.

Para receber as reportagens do #blogVencerLimites no Whatsapp, mande ‘VENCER LIMITES’ para +5511976116558 e inclua o número nos seus contatos. Se quiser receber no Telegram, acesse t.me/blogVencerLimites.