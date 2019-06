CNA lança guia para inclusão de alunos com deficiência

Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

A escola de idiomas CNA lançou um guia para orientar professores no atendimento a estudantes com deficiência. De acordo com a instituição, a meta do ‘Guia CNA para o trabalho com alunos com necessidades educacionais especiais’ é “melhorar a recepção dos alunos, promover sua acolhida e aprimorar o processo constante para desmistificar ideias preconcebidas sobre falhas que não valorizam o potencial de cada um”.

“Para os professores, propomos uma reflexão sobre homogeneidade utópica, que é contrária à riqueza das diferenças que os alunos trazem à sala de aula”, diz a instituição.

“Nossa intenção é que este guia seja um instrumento de reflexão, pois queremos permitir que todas as pessoas possam vivenciar diferentes contextos e percepções, que possam viver a pluralidade com mais justiça. Cremos que o sentido pleno de justiça possa somente acontecer por meio da educação”, ressalta.

“A educação inclusiva é obrigatória nas escolas de ensino regular. Embora sejamos um curso livre, reconhecemos o direito de alunos com dificuldade no desenvolvimento. Há, inclusive, relatos de estudantes que apresentam melhora a partir do aprendizado do idioma”, afirma o CNA.

De acordo com a instituição, suas unidades são convidadas a compartilhar essa perspectiva e incentivadas a oferecer condições de deslocamento e assistência a alunos com deficiência motora, além de oferecer apoio no atendimento a pessoas com deficiência visual.

“A inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais está entre as ações propostas. Acreditamos ser possível inseri-los em nosso ambiente educacional e oferecer condições técnicas, dando a possibilidade de crescimento e ganho de conhecimento, também dentro de sua própria situação”, completa o CNA.

