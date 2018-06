Construção colaborativa para pessoas com deficiência

———-

Uma competição que amplia conhecimento, aprimora relações pessoais, incentiva a superação de obstáculos e beneficia pessoas com deficiência. O projeto ‘COlabora’, da Mercur, reúne todas essas qualidades e tem como meta a construção de soluções relevantes para a vida das pessoas.

Durante alguns meses, nove grupos – Apoio Sustentável, Cusco Studio, DEAR, Integração, Mobiliza, Muleve, Plástico IFRS, TIL e Uni Design – visitaram o Laboratório de Inovação Social, mantido pela empresa. A meta era a criação de muletas funcionais, com redução de impactos socioambientais.

Foram escolhidos os projetos do Cusco Studio (que substituiu o alumínio por materiais sustentáveis, renováveis ou com maior facilidade de acesso e ou utilização), do Integração (que usou tubos de papelão como alternativa ao alumínio) e TIL (que criou a ‘Bambuleta’, feita de bambu, com kits de montagem para uso como muleta axilar ou muleta canadense.

O ‘COlabora’ começou em março e passou por duas fases distintas. A ‘Fase das Ideias’, finalizada em maio, e a ‘Fase dos Projetos’, concluída em 24 de outubro.

Também foram apresentados os projetos:

– Apoio Sustentável: muleta modular de Politereftalato de Etileno, que pode ser reciclada.

– Projeto Muleta Modular Dobrável 4U: produto modular diferenciado e acompanhado de acessórios.

– SMARTCANE: bengala inteligente, do tipo canadense, que reduz o peso suportado pelas pernas e aumenta a estabilidade na postura, melhorando independência na locomoção.

– Motriz: possibilidades de melhorias, como aumentar a praticidade e a mobilidade da muleta a ser proposta.

– Muleve: eliminação do uso do alumínio de todas as partes da muleta, buscando reduzir o esforço físico e o cansaço do usuário, além de utilizar um polímero especifica.

– Muleta ecológica: desenvolvimento de uma nova matéria-prima para substituição do tubo de alumínio, com o objetivo de redução do peso e a possibilidade de variação da estética visual.

– Uni Crutch: utilização de matérias-primas recicladas, ainda não utilizadas no mercado, aliadas ao design diferenciado, mais limpo, funcional e com um novo sistema de ajuste de altura da muleta.

