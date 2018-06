Stallone quer ver o mar. Aninha pretende casar. Márcio tem o sonho de voar. Três jovens com Síndrome de Down, que adoram cinema e trabalham na videoteca do instituto onde moram, decidem que é hora de conhecer o mundo e embarcam no Karmann-Ghia do jardineiro rumo ao interior de SP.

“Tratando a deficiência com a naturalidade e o compromisso que ela merece de todos nós, é um convite a pensar que igual e diferente dependem do ponto de vista”, diz a sinopse.

O espetáculo ‘Colegas no Teatro’, em cartaz no auditório do Museu de Arte de São Paulo (MASP), traz uma representação poética da busca pela felicidade e promove a reflexão sobre o valor das coisas simples da vida.

Com direção de Leonardo Cortez e patrocínio do laboratório EMS, a peça tem no elenco Ian Pereira (Stallone), Giulia Merigo (Aninha) e João Simões Junior (Márcio), além de Adriana Mendonça, Daniel Dottori e Ricardo Corte Real.

No cinema, ‘Colegas’ conquistou publico e crítica de cinema do Brasil e do mundo. Exibido em diversos festivais, o longa metragem ganhou prêmios no Festival de Gramado e na Mostra Internacional de Cinema em São Paulo.

No Festival de Toronto, no Canadá, Ariel Goldenberg, que viveu Márcio na telona, foi consagrado Melhor Ator, e Marcelo Galvão, criador da saga, recebeu o troféu de Melhor Direção.

SERVIÇO

Espetáculo: Colegas no Teatro

Local: Auditório do MASP (Museu de Arte de São Paulo)

Endereço: Avenida Paulista, nº 1.578 – Bela Vista

Temporada: 13/10 a 10/12 (consulte programação)

Horários: sextas e sábados às 21h e domingo às 20h

Duração: 1h20 (80 minutos)

Ingressos: R$50,00 (compre aqui)

Classificação: livre

FICHA TÉCNICA

Texto: Adaptação de Leonardo Cortez (roteiro original de Marcelo Galvão)

Direção Geral: Leonardo Cortez

Assistente de direção: Nina Ramos

Elenco: Adriana Mendonça, Daniel Dottori, Giulia Merigo (Aninha), Ian Pereira (Stalone), João Simões Jr (Márcio) e Ricardo Corte Real

Direção musical: Jonathan Harold

Cenário e Figurino: Chico Spinosa

Visagismo: Anderson Bueno

Iluminação: Marcelo Lazzaratto

Direção e Realização: Thiago Rosa

Produção Executiva: João Giani Vasconcellos

Assistente de Produção: Fernanda Ciardi

Fotos: João Caldas

Filmagem: Adauto Lima Neto

Mídias Sociais: Renato Fernandes

Patrocínio: EMS

O laboratório EMS também apoia o musical da Broadway ‘Les Misérables’, em cartaz no Teatro Renault, e a produção brasileira ‘Hebe, o Musical’, no Teatro Procópio Ferreira.

Mande mensagem, crítica ou sugestão para blogVencerLimites@gmail.com

Acompanhe o #blogVencerLimites nas redes sociais

Facebook – Twitter – Instagram – LinkedIn – Google+ – YouTube