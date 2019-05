Dorinha é cega e acaba de chegar ao universo da Turma da Mônica, mais famosa HQ brasileira. A menina protagoniza sua primeira história, ‘Como Dorinha vê o mundo’, em uma publicação criada pela Fundação Dorina Nowill para Cegos e o Instituto Mauricio de Sousa.

“É através do tato, usando os dedos e as mãos, que os cegos começam a perceber o mundo”, explica Dorinha a Mônica e Cebolinha. A personagem foi inspirada em Dorina de Gouvêa Nowill, criadora da fundação. A publicação será distribuída gratuitamente para 500 escolas da rede municipal de ensino de São Paulo.

O Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FUMCAD) viabilizou a produção de 3 mil exemplares da primeira edição do livro impresso em braile e fonte ampliada. São 24 páginas com os traços clássicos e ilustrações de Mauricio de Sousa.

Fundação Dorina aposta em LEGO com braile para fortalecer a educação inclusiva

O livro integra a ‘Série Dorina’ e apresenta a realidade das pessoas com deficiência visual, o sistema braile e outros instrumentos que possibilitam a democratização da cultura e da brincadeira.

A versão impressa promove a literatura inclusiva entre crianças e jovens cegos, com baixa visão e também entre aqueles sem deficiência visual. Todos podem ler, inclusive professores e educadores.

