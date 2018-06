Congresso online e gratuito sobre acessibilidade

Curta Facebook.com/VencerLimites

O que você precisa saber sobre pessoas com deficiência

Começa neste domingo, 21, quando celebramos o ‘Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência’, o primeiro congresso gratuito sobre acessibilidade, totalmente online, realizado no Brasil. Até o dia 27 de setembro, mais de 30 especialistas e personalidades vão abordar temas inerentes ao universo das pessoas com deficiência.

Estão na lista de palestrantes o velejador Lars Grael e a presidente do Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Teresa Costa D’Amaral.

“Tudo foi pensado para atender a todos: pessoas com e sem deficiência, pais, amigos e interessados no tema, educadores, instituições de ensino e empresas que precisam se tornar acessíveis e inclusivas, além de organizações não governamentais, órgãos e entidades públicas de apoio, profissionais da saúde, arquitetos, web designers, cuidadores, enfermeiros, profissionais da área de cultura e esporte”, diz Dolores Affonso, organizadora do evento.

Faz parta da ação uma campanha de doações (saiba mais).

SERVIÇO:

Congresso de Acessibilidade – Online e Gratuito

De 21 a 27 de setembro de 2014

www.congressodeacessibilidade.com

contato@congressodeacessibilidade.com

(21) 3319-5599