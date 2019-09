Conselho da Pessoa com Deficiência de São Paulo completa 30 anos

View this post on Instagram

A posse dos novos membros do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência (CMPD) aconteceu nesta segunda-feira (2), na sede da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED). A cerimônia foi acompanhada pela sociedade civil. Estiveram presentes o secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Cid Torquato, a secretária adjunta Marinalva Cruz, a chefe de gabinete Roseli Morilla Baptista, a ex-presidente do CMPD, Ana Claudia Domingues, e demais membros do conselho e ex-conselheiros. . . Tomaram posse os seguintes conselheiros e suplentes (biênio 2019-2021): ✅ PRESIDENTE: Marly dos Santos. . . ✅ TITULARES Carlos Jorge Wildhagen Rodrigues (Auditiva) Maria de Fátima da Silva Lima (Múltipla) Lucas Silva Bueno de Camargo (Intelectual) Fernando Schramm (Física) Alberto Ferreira de Brito (Visual) Marly dos Santos (Vaga Livre) Andre Ancelmo Araujo (Vaga Livre) . . ✅ SUPLENTES Luiz Augusto (Auditiva) Jose Silvio da Silva Barreto (Múltipla) Luiz Alberto Ruffeil (Física) Boris Silva de Souza (Visual) Cristiane Souza Oliveira (Vaga Livre) Glauce Lusia Paula Teixeira (Vaga Livre) Stephanie Lima Ferreira (Reconduzida – Intelectual)