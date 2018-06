Consulta pública sobre acessibilidade em salas de cinema

Curta Facebook.com/VencerLimites

O que você precisa saber sobre pessoas com deficiência

Documento Ancine (Agência Nacional do Cinema) colocou em consulta pública, até o dia 8 de julho, Notícia Regulatória e Relatório de Análise de Impacto (AIR) que discutem ações para regulamentar a promoção da acessibilidade em salas de cinema, com legendagem descritiva, Libras (Língua Brasileira de Sinais) e audiodescrição. A ação está prevista na Agenda Regulatória 2015-2016, com diretriz do Plano de Diretrizes e Metas para o Audiovisual PDF

A elaboração da Notícia Regulatória foi precedida e subsidiada por um Relatório de Análise de Impacto (AIR), elaborado pela Secretaria Executiva, Superintendência de Análise de Mercado e Superintendência de Desenvolvimento Econômico. A Notícia Regulatória ficará em consulta pública, recebendo contribuições e opiniões dos agentes econômicos e demais interessados, por um período de 90 dias.

Em vigor – Em dezembro de 2014, a Ancine publicou a Instrução Normativa nº 116, que regulamenta as normas gerais e critérios básicos de acessibilidade que devem ser observados por projetos audiovisuais financiados com recursos públicos. O documento estabelece que todos os projetos de produção audiovisual financiados com recursos públicos federais geridos pela agência devem contemplar em seus orçamentos serviços de legendagem descritiva, audiodescrição e Libras.