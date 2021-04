Controle acessível para Xbox chega ao Brasil

Use 26 recursos de acessibilidade digital com a solução da EqualWeb clicando no ícone redondo e flutuante à direita, ouça o texto completo com Audima no player acima, acione a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda ou acompanhe o vídeo no final da matéria produzido pela Helpvox com a interpretação na Língua Brasileira de Sinais.

A Microsoft Brasil lançou nesta terça-feira, 20, um controle acessível para Xbox. O equipamento é compatível com Xbox Series, Xbox One e PC. Está à venda por R$ 999,00 na Amazon, Americanas, Submarino, Shoptime e Kabum.

O equipamento foi desenvolvido com a participação de jogadores com deficiência, sugestões de fãs, orientação de especialistas em acessibilidade e parceiros da The AbleGamers Charity.

O dispositivo tem conectores de 3,5mm, portas USB e pode ser carregado por cabo USB-C. Permite que usuários conectem botões, joysticks, interruptores e façam montagens para criar um controle personalizado.

A peça foi reconhecida por seu design inovador e inclusivo em jogos pelo , museu de arte, design e performance V&A. Também foi nomeado pela revista Time como uma das melhores invenções de 2018.

REPORTAGEM COMPLETA EM LIBRAS (EM GRAVAÇÃO)

Vídeo produzido por Helpvox com a versão da reportagem na Língua Brasileira de Sinais pela tradutora e intérprete Milena Silva.

Para receber as reportagens do #blogVencerLimites no Telegram, acesse t.me/blogVencerLimites.