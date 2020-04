Coronavírus: Dell abre 2 mil vagas de capacitação profissional online e gratuita para pessoas com deficiência

Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

A Dell Technologies abriu 2 mil vagas para 13 cursos de capacitação profissional online e gratuita, nas áreas de tecnologia e negócios, para pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade.

O projeto é desenvolvido pelo Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Dell (LEAD), em parceria com a Universidade Estadual do Ceará (UECE).

São cursos de:

– Atendimento ao cliente

– Empreendedorismo e ética

– Informática prática

– Introdução a aplicativos online do Google

– Introdução à lógica de programação

– Fundamentos de programação orientadas a objetos com JAVA

– Introdução ao desenvolvimento de aplicações em JAVA

– Integração de aplicações e serviços com JAVA

– Fundamentos de banco de dados com JAVA

– Fundamentos de programação para web com JAVA

– Padronização de projetos web com JAVA EE e Spring Framework

– Fundamentos de desenvolvimento móvel utilizando Android API e JAVA

– Planejamento e desenvolvimento de aplicações Android utilizando Google APIs

Cada candidato pode fazer somente um dos cursos. Todos têm horários de estudo flexíveis, acompanhamento de tutores e certificado.

Inscrições até 27 de abril no site leadfortaleza.com.br.

