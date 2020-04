Coronavírus: empresa faz doação de pilhas para aparelhos auditivos

Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.



A empresa Telex Soluções Auditivas, que tem 56 lojas no País, todas fechadas por causa da pandemia de covid-19, começou nesta semana uma campanha de doação de pilhas para aparelhos auditivos.

Segundo a empresa, a entrega de uma cartela com seis baterias – modelos 675, 312, 13 e 10 – é feita na casa do usuário, em qualquer lugar do Brasil, sem cobrança de frete ou taxa.

Os pedidos devem ser feitos na página www.telex.com.br. Não é necessário ser cliente da empresa.

