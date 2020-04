Coronavírus: para cuidar das pessoas idosas com deficiência

Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

Os cuidados para evitar a contaminação pelo coronavírus e a proteção das pessoas idosas com deficiência são fundamentais neste momento de pandemia. Seguir as recomendações das autoridades de saúde é prudente e responsável para impedir a propagação da covid-19.

No caso dos grupos de risco, aqueles nos quais os integrantes que forem infectados podem ter um agravamento muito mais rápido do quadro geral de saúde, o esforço tem de ser muito maior. Médicos infectologistas, neurologistas e geneticistas têm falado constantemente sobre esse cenário, nas últimas duas semanas, o #blogVencerLimites já publicou várias reportagens com esse tema.

Ainda assim, para reforçar as recomendações, a Apabex (Associação de Pais Banespinianos de Excepcionais) reuniu geriatras, psicólogos, fonoaudiologistas e terapeutas ocupacionais para esclarecer pontos importantes sobre os cuidados às pessoas idosas com deficiência.

Deficiência intelectual – Podem exigir supervisão, além de ter dificuldade em entender e seguir as recomendações. Por isso, o cuidador precisa se manter ainda mais presente nesses casos.

Deficiência visual – Aumentar a frequência da higienização das mãos após qualquer toque por causa do maior uso do tato. É preferível que, ao serem guiados por alguém, ao invés da mão, essas pessoas segurem no ombro do guia.

Deficiência auditiva – É fundamental evitar toque no rosto durante a comunicação em Libras, a Língua Brasileira de Sinais, além da higienização constantemente das mãos.

Surdocegueira – Como se comunicam usando contato físico, devem higienizar as mãos e os antebraços o tempo todo.

Cuidadores e enfermeiros – Higienizar-se antes de qualquer contato ao chegar da rua. Isso vale também para familiares e amigos. Usar máscara se houve contato com casos suspeitos. Se o cuidado tiver sintomas de gripe, precisa evitar o contato.

