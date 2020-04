Coronavírus: projeto do governo federal acolhe idosos, pessoas com deficiência e população de rua

Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

O governo federal anunciou nesta segunda-feira, 13, o projeto ‘Brasil Acolhedor’, para reunir e distribuir doações a idosos, pessoas com deficiência e população de rua durante o período de combate à pandemia da covid-19.

Parceria entre a União, por meio do programa Pátria Voluntária, e a organização Transforma Brasil, a iniciativa pretende colher e distribuir kits alimentícios e higiênicos para idosos, itens de reforço alimentar e de higiene para instituições de longa permanência de idosos e de pessoas com deficiência, além ampliar o acesso à população em situação de rua ainda não acolhida, com oferta de alimentação e estrutura para banho.

Pessoas físicas ou jurídicas, organizações da sociedade civil (OSCs) e empresas privadas interessadas em contribuir podem entrar em contato pelo email brasilacolhedor@transformabrasil.com.br.

Participam da ação o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), o Ministério da Cidadania e a Secretaria de Governo.

Mande mensagem, crítica ou sugestão para blogVencerLimites@gmail.com

Acompanhe o #blogVencerLimites nas redes sociais

Facebook – Twitter – Instagram – LinkedIn – YouTube