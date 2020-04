Coronavírus: projeto reúne informações sobre a covid-19 em Libras

Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

O projeto ‘Unidos pela Saúde’, desenvolvido por uma equipe do Programa de Pós-graduação em Tecnologia em Saúde (PPGTS) da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), apresenta informações atualizadas em Libras, a Língua Brasileira de Sinais, sobre a pandemia do coronavírus. A página foi construída em dez dias para suprir a falta de espaços com recursos de acessibilidade que abordam a covid-19.

Além da oferta de websites com notícias e dados acessíveis para pessoas surdas, há também uma necessidade de traduzir informações técnicas. Participam da iniciativa um professor do programa de pós-graduação, seis doutorandos e seis mestrandos da PUCPR, uma pós-graduanda da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e duas profissionais de saúde voluntárias.

O projeto será permanente, para levar à população informação de qualidade sobre todos os assuntos pertinentes à saúde.

