Coronavírus: secretaria nacional publica cartilha para pessoas com deficiência

Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

A Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SNDPD), subpasta do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos (MMFDH), publicou nesta semana na internet uma cartilha com orientações sobre o coronavírus e a pandemia da covid-19 (clique aqui para acessar). O guia foi desenvolvido na plataforma Sway, da Microsoft, que gera apresentações interativas para publicar na web e nas redes sociais.

A página tem recursos completos de acessibilidade e vídeos com tradução de todo conteúdo em Libras, a Língua Brasileira de Sinais.

São informações sobre o vírus, formas de transmissão, os principais sintomas e as diversas maneiras de garantir a prevenção. O site também indica as precauções que cuidadores, atendentes pessoais e equipes de home care precisam ter quando chegarem da rua, antes de qualquer contato com os atendidos, orientando a respeito das medidas a serem adotadas com casos suspeitos.

Além disso, tem explicações importantes a respeito de doenças raras e apresenta orientações para aspectos específicos das várias deficiências – auditivas, físicas, intelectuais e visuais -, inclusive a surdocegueira.

Um detalhe importante é que o sistema permite fazer download do guia completo em arquivo PDF.

Acompanhe notícias do coronavírus em tempo real

Na semana passada, a Organização das Nações Unidas fez um alerta mundial sobre o abandono das pessoas com deficiência durante a pandemia.

No texto publicado em vários idiomas, a relatora especial da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência, Catalina Devandas, afirmou que “pouco foi feito para fornecer as orientações e apoios necessários às pessoas com deficiência para protegê-las durante a atual pandemia do COVID-19, apesar de muitas delas pertencerem ao grupo de alto risco”.

Em todo o planeta, conforme dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o número de casos confirmados ultrapassa 509 mil e mais de 23 mil pessoas morreram por causa do coronavírus.

No Brasil, o Ministério da Saúde confirmou, até agora, 92 mortes e 3.417 casos, em todas as unidades federativas.

Mande mensagem, crítica ou sugestão para blogVencerLimites@gmail.com

Acompanhe o #blogVencerLimites nas redes sociais

Facebook – Twitter – Instagram – LinkedIn – YouTube