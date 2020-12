Covid é dez vezes mais mortal em pessoas com síndrome de Down

Use 26 recursos de acessibilidade digital com a solução da EqualWeb clicando no ícone redondo e flutuante à direita, ouça o texto completo com Audima no player acima, acione a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda ou acompanhe o vídeo no final da matéria produzido pela Helpvox com a interpretação na Língua Brasileira de Sinais.

A covid-19, doença causada pelo coronavírus, é dez vezes mais mortal em pessoas com síndrome de Down, segundo um estudo publicado em outubro pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, divulgado nesta terça-feira, 15, em reportagem da revista Science.

De acordo com os pesquisadores, a vulnerabilidade pode estar ligada a anormalidades imunológicas, combinadas com cópias extras de genes-chave. Pessoas com síndrome de Down têm três cópias do cromossomo 21, ao invés das duas habituais.

“Essa população precisa de políticas de proteção”, afirmou à revista Julia Hippisley-Cox, epidemiologista da faculdade de medicina de Oxford e autora do estudo.

No começo de dezembro, o Comitê Conjunto de Vacinação e Imunização do Reino Unido – United Kingdom’s Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI) – recomendou prioridade às pessoas com síndrome de Down na vacinação.

No Brasil, os planos de imunização do governo federal e do governo de SP não têm estratégia ou ação específica para pessoas com deficiência.

