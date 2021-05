Crianças da rede pública de SP criam 100 livros e dois filmes para estudantes surdos Alunos do ensino fundamental, com e sem deficiência, de Taboão da Serra e de Cotia, produziram, escreveram e ilustraram as publicações. Projeto 'Pequenos à Obra', incentivado por meio da Lei Aldir Blanc, teve uma semana de atividades.