Criatividade para impulsionar práticas inclusivas

Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

A chegada de um estudante cego à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Professor Nagib Coelho Matni, em Belém (Pará), modificou o cotidiano de todos os alunos. Na aula de física, o jovem precisava aprender conceitos de óptica, saber sobre luz, cores e a formação de imagens.

Com essa necessidade nas mãos, mas sem recursos de acessibilidade disponíveis para a função, o professor Bruno Ricardo Pinto dos Santos decidiu transformar a barreira em um projeto inclusivo e apresentou aos alunos o desafio. O resultado foi a criação de uma solução que levou ao colega cego o conhecimento por meio do tato.

Os detalhes dessa história, que começou em 2015, estão no livro digital gratuito ‘Criatividade – mudar a educação, transformar o mundo’. O capítulo é escrito pelo professor e pesquisador em educação inclusiva Rodrigo Mendes.

“É a importância da criatividade como competência desenvolvida no ambiente escolar, e o potencial criativo dos jovens, com e sem deficiência, para resolver problemas e, principalmente, para o compromisso social”, diz Rodrigo Mendes.

“Vivemos um momento em que essa criatividade deixou de ser um tema estratégico apenas para quem atua em áreas como ciência e tecnologia. É substancial para muitos outros universos, como o da escola”, ressalta o autor. “E para que ela tenha condições de aflorar, precisamos inserir no cotidiano das instituições de ensino, de forma intencional, desafios que engajem o aluno, o educador e o gestor”, afirma o professor.

“Isso corresponde a garantir espaço para o risco, para o erro e para a inovação. A escola que sonhamos para todos só vingará se assumir a criatividade como um potente catalisador para o cumprimento de sua nobre missão”, comenta o pesquisador.

A criatividade está entre as dez competências gerais estabelecidas pela Base Nacional Comum Curricular na superação de desafios na educação e na sociedade.

INCLUSÃO MULTIPLICADA – A obra apresenta experiências de educação inclusiva em escolas de várias regiões do Brasil. São 43 autores e autoras, entre estudantes, professores, gestores de escola, pesquisadores, profissionais do setor social e docentes universitários, que assinam 16 textos.

O ebook foi organizado pelo programa Escolas Transformadoras com a organização social global Ashoka e pelo Instituto Alana.

Mande mensagem, crítica ou sugestão para blogVencerLimites@gmail.com

Acompanhe o #blogVencerLimites nas redes sociais

Facebook – Twitter – Instagram – LinkedIn – YouTube