Cursinho pré-vestibular em Libras para Enem e Fuvest

O que você precisa saber sobre pessoas com deficiência

Inclusão é possível quando há vontade. E o resultado desta ação é revolucionário, na medida em que modifica, para melhor, a vida de pessoas com deficiência, porque apresenta possibilidades até então muito difíceis de encontrar, ainda que seja um direito garantido na Constituição e uma obrigação do poder público.

Um exemplo da força da inclusão é o trabalho do professor Rafael Dias Silva, entrevistado por este blog no ano passado, que ministra aulas, em Libras, para alunos da rede pública.

A mais recente conquista do professor Rafael é um cursinho pré-vestibular gratuito, também em Libras, com aulas aos sábados, das 9h às 16h, e atenção especial para Enem e Fuvest. “Este projeto foi criado para os alunos que não conseguem acessar o ensino superior e pagar os cursinhos tradicionais. São aulas de todas as disciplinas, com professores licenciados nas áreas de exatas, humanas e biológicas, além de habilitados em Libras. Há também docentes surdos”, explica Rafael Silva.

O curso será ministrado entre 30 de agosto e 13 de dezembro, na Escola Estadual Dom João Maria Ogno, que fica na Rua Maria Carlota, nº 400, na região da Vila Matilde, próximo ao Metrô Vila Matilde, na zona leste da capital paulista (veja no mapa). As vagas são limitadas e se houver grande número de inscritos, será feito um sorteio. A lista de alunos será divulgada no dia 22 de agosto no perfil do professor Rafael no Facebook.

Inscrição – A ficha de inscrição deve ser solicitada por e-mail – rafael.dias.silva@usp.br – e enviada (preenchida e assinada) por correio (em carta registrada ou Sedex), para:

Rafael Dias Silva

Escola de Artes, Ciências e Humanidades EACH/USP (HABITS)

Av. Arlindo Béttio, 1000- Ermelino Matarazzo – sala T13

CEP: 03828-000 – São Paulo – SP

É necessário enviar:

1 Ficha de Inscrição preenchida

1 xerox de RG, CPF e comprovante de residência

1 comprovante escolaridade

1 exame médico (comprovante surdez)

Fique atento – Não serão aceitas matriculas por e-mail.