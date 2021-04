Curso de cervejeiro em Libras

Use 26 recursos de acessibilidade digital com a solução da EqualWeb clicando no ícone redondo e flutuante à direita, ouça o texto completo com Audima no player acima, acione a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda ou acompanhe o vídeo no final da matéria produzido pela Helpvox com a interpretação na Língua Brasileira de Sinais.

O Science of Beer Institute recebe inscrições até o dia 15 de abril para o curso de Beer Expert 1.0 com tradução para a Língua Brasileira de Sinais (Libras). As aulas começam em 29 de abril, são totalmente online, ao vivo e gravadas. A equipe trabalha para incluir legendas. Clique aqui para se inscrever.

Podem fazer o curso profissionais da área, iniciantes e entusiastas. O conteúdo reúne temas como insumos, processos e química, escolas cervejeiras, harmonização, avaliação sensorial, on/off flavors e marketing cervejeiro.

Além de brasileiros renomados, o time docente tem nomes internacionais, entre os quais estão Pete Slosberg, um dos maiores produtores de lúpulo da Europa, e Randy Mosher, cervejeiro e escritor dos EUA. As aulas dos professores estrangeiros são traduzidas para a língua portuguesa.

Os alunos recebem em casa o material didático e cervejas para degustação. O valor total é R$ 1.200, que pode ser dividido em quatro parcelas no cartão de crédito.

O instituto oferece para pessoas em situação de vulnerabilidade bolsas de estudo de 30%, 50% ou 100%. Para solicitar, é preciso preencher um questionário socioeconômico e escrever uma carta de intenções.

Informações pelo Whatsapp (+55 48 9981-0274) ou no email pedagogico@scienceofbeer.com.br.

REPORTAGEM COMPLETA EM LIBRAS (EM GRAVAÇÃO)

Vídeo produzido por Helpvox com a versão da reportagem na Língua Brasileira de Sinais pela tradutora e intérprete Milena Silva.

