Curso online gratuito sobre alfabetização de crianças com autismo

A Neuro Saber promove, entre os próximos dias 5 e 9 de dezembro, um curso online gratuito sobre o processo de alfabetização para crianças com o Transtorno do Espectro Autista (TEA), ministrado pela psicopedagoga Dayse Serra.

A especialista apresentará dicas, exercícios e atividades práticas com a proposta de estimular o processo de aprendizado, além de informar mais detalhes sobre as dificuldades comuns impostas pelo transtorno e a importância de alfabetizar crianças com autismo.

“A forma como o autista pensa é diferente, por isso é fundamental respeitar o tempo deles de aprendizado. Muitas vezes, o aluno não consegue compreender explicações da professora por causa das dificuldades na forma de falar, de expressar emoções, de entender a linguagem subliminar, as expressões faciais e até em mudanças de tom da voz”, explica Dayse Serra.

“Geralmente, o autista não consegue entender, por exemplo, o signo linguístico, nem o que é uma representação da comunicação. Isso torna o ensino mais trabalhoso. A alfabetização dessas crianças facilita o diálogo e traz mais qualidade de vida para elas e para as pessoas próximas”, diz psicopedagoga.

Inscrições devem ser feitas pela internet (clique aqui).