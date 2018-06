Curso pré-vestibular gratuito em Libras

PRÊMIO COMUNIQUE-SE – Vote em ‘Vencer Limites’ como melhor blog

Estudantes com deficiência auditiva que pretendem fazer as provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e da Fuvest (Fundação Universitária para o Vestibular) – que seleciona para a Universidade de São Paulo (USP) e para a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo (FCMSC-SP) – têm a oportunidade de concorrer a 50 vagas oferecidas pelo projeto ‘Libras na Ciência’, comandado pelo professor Rafael Dias Silva.

As vagas são voltadas a alunos e ex-alunos de inclusão do sistema básico de educação pública. O curso é gratuito e será ministrado aos sábados, das 9 às 15h, entre 5/8/2017 e 5/1/2018, na Escola Estadual Dom João Maria Ogno, no bairro da Vila Matilde, em São Paulo.

Interessados devem solicitar a ficha de inscrição pelo e-mail: rafael.dias.silva@usp.br e aguardar a resposta de confirmação da matrícula.

O projeto tem parceria com a Secretaria de Estado da Educação (por meio da Diretoria de Ensino Leste 1), com a Habits (Habitat de Inovação Tecnológica e Social / Incubadora-Escola) – sediada no campus Leste da USP – e outros apoiadores.