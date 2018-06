“Custo da acessibilidade é mínimo, benefício é imensurável”

A nova escola de ensino médio da Fundação Bradesco, inaugurada recentemente em Osasco, na Grande SP, reúne os principais recursos que uma edificação deve ter para garantir o acesso seguro e confortável de todos. Nada mais habitual para uma nova construção, principalmente quando as normas técnicas a serem usadas em qualquer projeto são facilmente encontradas na internet.

“O impacto financeiro em atender corretamente a normativa é mínimo no orçamento de uma obra. E o benefício imensurável”, afirma o arquiteto Leonardo Shieh, da Shieh Arquitetos, empresa responsável pelo projeto da Fundação.

O trabalho converteu o Edifício Bradesco Vida Previdência (BVP) em uma escola, tirando proveito máximo da estrutura existente. Fazem parte do projeto vagas de desembarque com guias rebaixadas, sinalização tátil em pisos e corrimãos, rampa com 8% de inclinação e patamar de parada intermediário, corrimãos em duas alturas (72cm e 90cm), elevador com indicação sonora e tátil, sanitários e vestiários acessíveis, inclusive com alarme de emergência, além de mesas, carteiras e bancadas especiais.

Há ainda pré-sombreamento das fachadas para melhor conforto térmico e filtragem de luz difusa nas salas de aulas, grandes átrios verticais, novas escadas internas, nova passarela de entrada, liberação do térreo inferior como grande pátio e jardim.

“Nosso escritório, que tem um dos campos de atuação a arquitetura escolar, já atualizou diversos projetos para acessibilidade universal. Muitas escolas rede municipal de São Paulo foram implantadas em terrenos íngremes, de difícil circulação a alunos e funcionários”, diz Shieh.

“Em terrenos mais amplos, buscamos a solução por novas rampas, com inclinação entre 5% e 8%, conforme a NBR 9050. Quando isso não é possível, implementamos um elevador para pessoas com mobilidade reduzida. Preferimos as rampas ao elevador pelo custo permanente de se manter o equipamento funcionando. É também menos democrático, pois faz-se necessário um controle por meio de funcionário. Já as rampas são utilizadas por todos os alunos e funcionários”, ressalta o arquiteto.

“Mesmo em escolas antigas temos notado grande demanda para a correta adaptação. Muitas vezes são pais de alunos que pedem aos diretores que se projete uma rampa adequada, ao verem os filhos erguerem suas mochilas de rodinha escada acima”, comenta o especialista.

Saiba mais – As plantas foram organizadas para melhor atender alguns dos desafios impostos em um edifício vertical: grande fluxo de estudantes e limitação de pátios. Dessa forma, as salas de aula foram organizadas nos pavimentos mais baixos, exceto no térreo inferior, dedicado à praça de chegada e refeitório. Com uso mais esporádico, as salas de uso especial ficaram no terceiro pavimento.

Para biblioteca e a área de estudos foi reservado espaço superior e junto à fachada frontal do edifício, como se a biblioteca se debruçasse sobre a rua frontal e como se convidasse as pessoas a desfrutarem da instituição.

O térreo inferior é tratado em projeto como a ‘Praça de Chegada e Convívio’ de todos os estudantes, com máximo possível de espaço como área livre, para acomodar jardins e recantos de utilização.

O primeiro pavimento acomoda sete salas de aulas e segundo abriga mais dez. As salas de usos especiais foram alocadas no terceiro andar (biblioteca, laboratórios e salas de estudos), tendo em vista que o fluxo nesses espaços é mais reduzido.

A contenção do desnível com a rua à frente do prédio é tratada como um jardim escalonado, como uma arquibancada que configura uma arena em direção à porção coberta da praça, integrando pátrios externos, cobertos e o refeitório.

Com a demolição parcial de dois trechos de lajes frontais, foi possível a criação de grandes átrios centrais que permitem arejar a verticalidade do edifício existente. Esses átrios, cobertos por sheds de iluminação e ventilação, e abertos lateralmente, também propiciam abundante circulação de ar por ventilação cruzada e por efeito chaminé.

Outro ponto chave é a correta adaptação das circulações verticais. Aproveitando os átrios abertos, foram criadas duas novas e proeminente escadas, possibilitando a demolição da escada existente. Para garantir o acesso de cadeirantes ao edifício, foi proposta a substituição da passarela em concreto, que hoje é muito íngreme, por uma peça em estrutura metálica que avança mais adentro no edifício.

Essa nova passarela dá acesso direto ao primeiro pavimento do edifício – que abriga as salas administrativas da escola. Assim, entende-se que pais de alunos, funcionários e visitantes utilizarão essa passarela ao invés da descida por escadaria ao térreo inferior, que tem uma utilização mais franca pelos estudantes.

Ao longo dos três pavimentos superiores, salas de aulas e de usos especiais ocupam as áreas perimetrais e liberam grande porção central de laje, trunfo do projeto, apelidadas de ‘Praças Aéreas’, caracterizadas por dois grandes vazios e pelas circulações verticais.

Vistas das Praças Aéreas, as paredes das salas de aula são peças especiais, com faixa superior de vidro e fresta de circulação de ar com chicane para absorção de som. Os diferentes ângulos gerados em planta, pela posição das escadas de emergência existentes, são valorizados com as paredes, que se moldam ora como mesas e em especial, como bancos.

Questão crítica em escolas, a performance acústica do edifício foi objeto de atenção especial. Dentro das salas de aula, o professor precisa se fazer ouvir. A solução foi a adoção de ‘pistas’ alternadas com materiais das duas características, forro de gesso liso e forro de gesso perfurado, na direção professor ao fundo da sala.

FICHA TÉCNICA – Fundação Bradesco

Local Obra: Osasco, São Paulo

Data Início do Projeto: 2015

Data Conclusão da Obra: 2017

Área do Terreno: 3.000,00m²

Área Construída: 4.000,00m²

Arquitetura: Shieh Arquitetos Associados – Shieh Shueh Yau, Leonardo Shieh, Irene Shieh (Autores), Karen Minoda, Nathália Grippa, Ricardo Azevedo, Yuhu Minami, Juliana Stendard, Thiago Peng (Equipe).

Colaboradores: Lenita Pimentel (Estúdio Casa 64)

Fundação: MG&A

Ar-Condicionado, Exaustão e Ventilação: Thermoplan

Estrutura: Prodenge

Elétrica e Hidráulica: PHE Projetos

Caixilhos: Dinaflex

Comunicação Visual: João Nitsche (Nitsche Arquitetos)

Paisagismo: Rosa Kliass e Luísa Mellis

Luminotécnico: Franco Associados Lighting Design

Interiores: Shieh Arquitetos Associados

Acústica: Sresnewsky Acústica e Tecnologia

Sustentabilidade: Jörg Spangenberg

Imagens 3D: Priscila Dianese

Gerenciadora Obra: Metroll

Construtora: Inova TS

Fotos: Fernando Stankuns

Fornecedores: Abatex (Divisórias Internas), Bertolucci (pendentes), Braston (Pisos Externos), Berneck (Painéis Madeira Teca), Board Solutions (Lousas), Eco Verde Paisagismo (Paisagismo), Forbo (Piso Vinílico), Hunter Douglas (Piso Cozinha, Refeitório e Sanitários), Jatobá (Revestimento Banheiros), Kiir (Caixilhos), Knauf (Forro), Lumini (luminárias), Macom (Equipamento Cozinha), Metadil (Mobiliário escolar), Neocom (Divisórias), NS Brazil (Revestimento Paredes), Otis (Elevador), Permetal (Brises Alumínio Expandido), Portobello (Pisos Áreas Técnicas).