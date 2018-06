Debate online sobre jornalismo e pessoas com deficiência

———-

A grande imprensa, no Brasil, não participa do debate sobre a situação da pessoa com deficiência no País. Não há exceção. Todos os grandes veículos de TV, rádio, internet, jornais e revistas tratam o tema com desinteresse. A falta de conhecimento sobre o universo da pessoa com deficiência cria desinformação, coloca todos os assuntos em uma perspectiva médica, além de resumir a acessibilidade a algo meramente arquitetônico.

Nesta quinta-feira, 17, a partir das 19h, participo de um debate aberto online sobre essa realidade, no projeto ‘Diversidade na Rua’, da Mercur. É uma oportunidade de ampliar o leque de informações. A proximidade dos Jogos Paralímpicos pode nos ajuda a retirar, ainda que por um breve período, o ‘manto da invisibilidade’ que cobre as pessoas com deficiência.

Participe. Entre no site e faça seu cadastro.

———-