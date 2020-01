Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

O secretário municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo, Cid Torquato, ganhou nesta quarta-feira, 29, o ‘Prêmio Estado de São Paulo para as Artes’ pela criação do ‘Sem Barreiras – Festival de Acessibilidade e Artistas com Deficiência’. “Dedico esse prêmio a todo movimento político da pessoa com deficiência no Brasil”, celebrou Torquato, que recebeu o troféu na categoria ‘Inclusão, Diversidade e Acesso à Cultura’.

Criado no ano passado pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED), em parceria com a Secretaria de Cultura (SMC) e apoio e participação de instituições culturais da cidade, o Festival Sem Barreiras reuniu mais de 100 atrações no mês de setembro, em referência ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, 21/9.

O evento dá visibilidade ao trabalho dos artistas com deficiência em manifestações no circo, contação de história, dança, debates, exposições, intervenções, música, oficinas, palestras, passeios, performances, poesia, teatro e visitas monitoradas.

Também reafirma a importância da divulgação dos símbolos de acessibilidade comunicacional (Libras, audiodescrição e legenda) em toda programação cultural da cidade.

Em 2020, o festival será organizado entre os dias 21 e 27 de setembro. A secretaria está em busca de artistas com deficiência e pede que interessados entrem em contato pelo email imprensasmped@prefeitura.sp.gov.br. O coordenadores estão fazendo um cadastro dos artistas para a segunda edição e também para que sejam contratados em ações da Prefeitura ou indicados para outras instituições e atividades.

Criado em 1950, o Prêmio Estado de São Paulo para as Artes homenageou 15 profissionais da cultura que se destacaram em 2019. Cada vencedor recebeu um troféu e R$ 30 mil.

As indicações foram feitas pelos membros do Conselho Estadual de Cultura e Economia Criativa, Condephaat, Comissão de Análise de Projetos do ProAC Expresso ICMS e pelos secretários de Cultura dos 645 municípios de São Paulo.

A cerimônia de entrega foi realizada no Auditório Ulysses Guimarães, no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de SP.

