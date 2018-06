Deixe sua mensagem para os atletas paralímpicos

Os Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro recebem até este domingo, 18 de setembro, mais de 4.500 pessoas das delegações de 176 países. Desde o começo das provas, no último dia 8, a performance dos atletas, independentemente de vitórias ou derrotas, tem mostrado ao País e ao mundo o poder transformador do esporte paralímpico.

Queremos principalmente uma mudança de mentalidade, de compreensão sobre o universo da pessoa com deficiência, a partir de demonstrações em tempo real da capacidade humana, mesmo com as dificuldades e limitações impostas pela natureza ou pela circunstâncias.

Uma forma que cada um de nós tem de registrar esse novo pensamento é deixar uma mensagem aos atletas paralímpicos. Para fazer isso, acesse o perfil do RIOgaleão no Facebook e publique seu recado (clique aqui) até esta quinta-feira, 15 de setembro.

Todos os recados serão expostos na sala de embarque internacional na próxima segunda-feira, 19, um dia após o encerramento dos Jogos Paralímpicos, quando haverá um intenso movimento de embarque das delegações.

Ação semelhante foi promovida nos Jogos Olímpicos, quando atletas e turistas que voltavam para casa puderam escrever seus recados para o Rio de Janeiro em um grande mural no embarque internacional do RIOgaleão.