Dell cria software que inclui acessibilidade em navegadores e sistemas

A Dell implementou em todos os escritórios da empresa na América Latina uma ferramenta criada pela equipe do Centro de Pesquisas, Desenvolvimento e Inovação da Dell Technologies Brasil (LEAD), em Fortaleza, que implementa automaticamente recursos de acessibilidade em navegadores ou sistemas online, inclusive o acesso a ERPs (sistema de gestão empresarial).

Batizada de WAL (Website Acessibility Layer), essa camada de software adaptável, desenvolvida inicialmente para o mercado brasileiro, foi expandida para os escritórios de Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, México, Panamá e Peru. O LEAD trabalha em parceria com a Universidade Estadual do Ceará (UECE).

“A solução lê o código da interface do sistema, faz um conjunto de conversões e devolve uma página acessível para o profissional com deficiência visual executar suas tarefas. Tudo é feito de maneira automática, sem intervenção do usuário”, explica Eder Soares, gerente de projetos de inovação e líder do LEAD.



O software tem versões em português, inglês e espanhol. São 22 funcionalidades, como conversão de texto em áudio, ajuste de espaçamento entre linhas, tamanho e estilo de fonte, contrastes da tela e paleta de cores de texto e fundo de tela, atendendo também profissionais com daltonismo ou dislexia.



Participam do projeto 60 voluntários do grupo de diversidade da companhia que atua na a inclusão das pessoas com deficiência.

Quem usa – A Dell afirma que sua equipe de recursos humanos, em cada unidade, consegue avaliar na contratação de um novo profissional se esse empregado vai precisar da WAL. A partir dessa identificação, o LEAD é acionado e habilita a ferramenta para o novo funcionário. A equipe de Fortaleza é responsável pela comunicação e pelo material de educação.

Breve demonstração da solução WAL (Website Acessibility Layer) criada pela Dell Brasil. Na tela, durante a narração, alguns dos recursos oferecidos pela ferramenta são identificados e aplicados em uma das páginas da empresa. No final do vídeo os símbolos do Centro de Pesquisas, Desenvolvimento e Inovação da Dell Technologies Brasil (LEAD) e da Dell Technologies.

