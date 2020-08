Dell investe em conhecimento sobre diversidade e inclusão para engajar empresa

Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

A Dell, empresa multinacional de tecnologia, estabeleceu um plano de metas globais para “atuação nos grandes desafios da sociedade até 2030”, com a divulgação por seu fundador, Michael Dell, de um documento com o título ‘Progress Made Real’, compartilhado por todas as representações da companhia no mundo.

Por aqui, foi criado recentemente o grupo Mosaic no Brasil, que tem a função de celebrar e conectar as diferentes origens, costumes e etnias, para a construção de um ambiente corporativo mais inclusivo e multicultural.

Esse projeto se integra a outros sete – Women in Action, BNA (Black Network Alliance), PRIDE, True Ability, GenNext, Planet e Conexus -, que existem para fortalecer o apoio às minorias, celebrar a multiculturalidade e desenvolver a inteligência cultural no ambiente corporativo.

São chamados de ERGs (Employee Resource Group) e fazem parte do Comitê de Diversidade e Inclusão responsável por impulsionar e consolidar com as metas do plano de Michael Dell.

Outra iniciativa no País foi a elaboração de uma ‘Cartilha da Diversidade’, enviada a todos os funcionários. O documento tem 80 páginas e trata de temáticas como deficiências, gênero, raça, sexo, cor, etnia, além de dados sobre o mercado de trabalho brasileiro, a participação de mulheres, com um panorama sobre as diferentes gerações e suas principais características.



Documento Cartilha da Diversidade – Dell Brasil PDF

“Queremos construir uma força de trabalho cada vez mais respeitosa em suas interações, desde a forma como nos relacionamos internamente, com clientes, parceiros e fornecedores e com a sociedade onde estamos inseridos”, diz Diego Puerta, vice-presidente para consumidor final e pequenas empresas da Dell Brasil.

“Além disso, queremos que a Dell seja um ambiente acolhedor e inclusivo para todos, e, ao permitir que a própria empresa seja um espaço de diálogos sobre o assunto, tornamos a troca cultural muito mais simples e enriquecedora”, destaca Puerta, que é o executivo patrocinador do Mosaic para a América Latina.

Os grupos de diversidade e inclusão da Dell no Brasil são:

Women in Action – Proporciona o desenvolvimento profissional e condições de igualdade para todas as mulheres que trabalham na empresa.

BNA (Black Network Alliance) – Promove a igualdade de oportunidades profissionais, independentemente da cor da pele.

PRIDE – Incentiva o ambiente de tolerância e respeito a diversidade de orientação sexual na Dell, além de divulgar interna e externamente os valores de respeito da empresa.

True Ability – Estimula a inclusão das pessoas com deficiência.

GenNext – Reúne integrantes da geração Y e interessados no tema, para e discutir novas formas de trabalho que promovam a realização pessoal e profissional dos jovens.

Planet – Promove e implementa atividades que tenham um impacto positivo no meio ambiente.

Conexus – Conecta as pessoas, independentemente de onde, quando ou como elas trabalham, criando um ambiente de trabalho colaborativo.

Mosaic – Celebra e conecta as diferentes origens, costumes e etnias, para a construção de um ambiente corporativo mais inclusivo e multicultural.

