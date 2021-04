Deputada de SP quer proibição à diversidade sexual na publicidade

Use 26 recursos de acessibilidade digital com a solução da EqualWeb clicando no ícone redondo e flutuante à direita, ouça o texto completo com Audima no player acima, acione a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda ou acompanhe o vídeo no final da matéria produzido pela Helpvox com a interpretação na Língua Brasileira de Sinais.

A deputada estadual paulista Maria Costa (PSD) quer o bloqueio de publicidade que contenha alusão a preferências sexuais e movimentos sobre diversidade sexual “relacionados a crianças” em qualquer veículo de comunicação e mídia.

Em agosto do ano passado, a parlamentar apresentou o Projeto de Lei n° 504, que foi aprovado no último dia 14 de abril em reunião conjunta de três comissões (Constituição, Justiça e Redação), (Finanças, Orçamento e Planejamento), (Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais).

O parecer favorável destaca que o projeto “se faz pertinente, uma vez que tem como objetivo proteger a infância e a adolescência”.

O #blogVencerLimites entrou em contato com o gabinete da deputada pelos telefones informados na página oficial da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) – (11) 3886-6621 / 6624 – e também enviou ao email depmartacosta@al.sp.gov.br um pedido de entrevista, com questões sobre do PL.

Trata-se de uma proposta direcionada especificamente a propagandas de produtos voltados às crianças (até 10 anos), como brinquedos, roupas, jogos, gêneros alimentícios, parques, shows de TV e desenhos animados, filmes no cinema, etc?

Ou a proposta é impedir qualquer peça para qualquer público de produto também direcionado às crianças?

Na justificativa, a deputada ressalta que “o uso indiscriminado deste tipo de divulgação traria real desconforto emocional a inúmeras famílias”. Uma vez que há famílias formadas por casais de diferentes identidades sexuais, vários com filhos de até 10 anos, a quais famílias se refere a deputada?

O projeto não pode gerar uma onda de proibições e de discursos de ódio contra pessoas que têm identidades sexuais diferentes do padrão binário (homem/mulher)?

Não houve resposta.

