Deputados pedem suspensão de decreto que prejudica candidatos com deficiência em concursos públicos

O Projeto de Decreto Legislativo da Câmara (PDC) nº 1.064/2018, assinado assinado pelo deputados federais Mara Gabrilli (PSDB/SP) e Eduardo Barbosa (PSDB/MG), protocolado nesta quarta-feira, 7, na Câmara Federal, pede a suspensão imediata do decreto nº 9.546, de 30 de outubro 2018, que excluiu a adaptação das provas físicas para candidatos com deficiência em concursos públicos e estabeleceu os mesmos critérios de aprovação aplicados aos demais candidatos.

A nova regra, que alteração do Decreto nº 9.508, de 24 de setembro de 2018, contraria a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (nº 13.146/2015) e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização das Nações Unidas (ONU), base do texto da LBI.

Após apresentado, o PDC segue a tramitação de um projeto de lei normal. Precisa passar pelas comissões para as quais for designado, conforme definição do Presidente da Câmara, e ser aprovado pelo Plenário.

Esse processo costuma ser demorado, mas é importante porque cria o fato político para mostrar que existe contrariedade dentro do congresso em relação ao Decreto nº 9.546.

Paralelamente à tramitação do Projeto, os deputados devem atuar nos bastidores para que o Decreto seja alterado ou cancelado.

Documento CLIQUE AQUI PARA BAIXAR A ÍNTEGRA DO PDC Nº 1.064/2018 PDF

Mande mensagem, crítica ou sugestão para blogVencerLimites@gmail.com

Acompanhe o #blogVencerLimites nas redes sociais

Facebook – Twitter – Instagram – LinkedIn – Google+ – YouTube